Sylvie Meis: SO hat sie ihr Familienglück zerstört!

Werbegesicht von Beauty- und Modemarken, eigene Kollektionen – Sylvie Meis schwimmt gerade auf einer Welle des Erfolgs. Für ihren Noch-Ehemann und Künstler Niclas Castello schaut es eher düster aus. Zuletzt warb er für eine Kryptowährung, doch der Kurs stürzte ab und hat seitdem über die Hälfte seines Wertes eingebüßt.

Castello stammt aus einfachen Verhältnissen, ist gelernter Kfz-Mechaniker. Er sagt, dass ihn seine Kindheit in der DDR und seine polnischen Wurzeln sehr geerdet haben. Sylvie ist dagegen an ein Luxus-Dasein gewöhnt. Sie braucht einen erfolgreichen Mann an ihrer Seite, um weiterhin auf dem roten Teppich glänzen zu können. Niclas war da wohl keine große Hilfe – auch in finanzieller Hinsicht.

