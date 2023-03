Sylvie Meis & Niclas Castello: Das ist die ganze Wahrheit über ihre Trennung

Zu sehen sind der mythologische Göttervater Zeus und seine große Liebe Hera, außerdem jede Menge vielsagender Kritzeleien, zum Beispiel die Worte "Ich bin ein Pfau, du musst mich fliegen lassen" über ihrem Kopf. Gelten sie der freiheitsliebenden Sylvie? Dazu passen würde die trutzige Festung im Bild. Fühlte sich Sylvie in ihrer Ehe eingesperrt? Oder geht es Niclas hier um das gemeinsame Zuhause, das sie nie hatten (Sylvie lebt in Hamburg, er in der Schweiz)? Das Dilemma Fernbeziehung hat wohl tatsächlich viel mit der Trennung zu tun, so erklärte Sylvie selbst kürzlich: "Wir blicken auf sehr schöne Zeiten zurück, müssen aber anerkennen, dass unsere Lebenssituationen für eine gemeinsame Zukunft zu verschieden sind."

Laut "Bild" habe keiner von beiden beruflich zurückstecken wollen, wodurch das Paar räumlich zu oft getrennt war. Das kann schon schmerzen und ans Ego gehen: Im Bild trägt Zeus eine dicke Narbe im Gesicht – ein Hinweis darauf, wie verletzt sich Niclas fühlt? Und dann wäre da noch die Zeichnung der Leda. In der griechischen Mythologie gilt Zeus’ Affäre mit der schönen Königstochter als sein bekanntester Seitensprung. Dazu ziert Verführer Satyr das Werk … Symbole für einen Treuebruch? Fragen über Fragen, und die Wahrheit kennen bisher nur Sylvie und Niclas – aber der scheint sich immer dringender mitteilen zu wollen!