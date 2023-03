Sylvie Meis kurz nach der Trennung von Niklas: Sie tröste sich bereits mit anderen Männern

Es sollte einfach nicht sein: Nach nur zweieinhalb Jahren Ehe gehen Sylvie Meis und Niclas Castello wieder getrennte Wege. Während sich der Künstler in Arbeit stürzt, scheint die schöne Unternehmerin ihr Single-Dasein in vollen Zügen zu genießen. Sie räkelt sich sexy am Strand, arbeitet an einem knackigen After-Trennungs-Body und geht sogar auf Männerfang ins HSV-Stadion. Von Trübsal blasen hält Miss Meis nichts, sie kokettiert lieber mit ihren Reizen, nach dem Motto: Volle Kraft voraus! "Ich habe das Flirten erfunden", gestand sie kürzlich gegenüber "Closer". "Meine Muttersprache ist quasi flirten." Da war sie allerdings noch mit Niclas liiert, stellte deshalb klar: "Flirten hat nicht unbedingt etwas mit erobern zu tun. Es ist eine Lebenseinstellung. Es ist eine Freude am Leben. Das Leben ist ein Abenteuer!"

In dem nun, nach der Blitz-Trennung, auch Eroberung wieder auf der Flirt-Agenda steht. Es sieht jedenfalls so aus, als würde Sylvie regelrecht aufblühen angesichts all der prickelnden Möglichkeiten, die sich ihr nun wieder bieten – und an die sie sich vor einiger Zeit im Gespräch mit "Closer" fast wehmütig erinnerte: "Als ich Single war, liebte ich die Ungewissheit, wen ich da gerade kennenlerne. Das ist das schönste Gefühl." Jetzt kann sie also wieder hemmungslos auf Turtel-Kurs gehen, mit der bewährten Strategie einer selbsternannten Flirt-Expertin. Beim ersten Treffen, sagt sie, dürfe man nicht zu viel erwarten. "Es ist doch gar nicht schlimm, wenn ein Date nicht erfolgreich ist. Es muss ja nicht immer gleich eine Beziehung werden."

Die Outfit-Frage ist auch schon geklärt. "Ich hatte immer ein Safe-Dress. Das sind Kleidchen, die nicht zu sexy, aber auch nicht zu bieder sind. Also ein Mix aus Eleganz und Sexyness." Gerade beim ersten Rendezvous lege sie Wert darauf, auch etwas essen zu können, "ohne, dass die Naht platzt. Man muss sich gut fühlen, denn nur dann kann man strahlen!" Es dürfte also nur eine Frage der Zeit sein, wann Sylvies berühmtes Kleid endlich wieder zum Einsatz kommt…

