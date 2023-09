Sylvie Meis: Krasse Beichte bei "Love Island"! Sie fährt mehrgleisig

Langweilig findet Sylvie das also? Für sie kommen scheinbar direkt mehrere Kandidaten infrage: "Ich würde mich [fokussieren] auf Fabi, Leon und natürlich unbekannterweise Ray." Weiter wird sie noch genauer, warum sie gerne gleich mehrere Typen gleichzeitig beschnuppern würde: "Weißt du, du musst Sachen ausprobieren. Du kannst doch nicht nach einem Tag wissen, mit wem du sein möchtest".

So so, da würde Sylvie also direkt bei drei Männern auf Angriff gehen. Ob sie diese Strategie auch im echten Leben fährt? Auch dazu fragt sie Oli und Sylvie betont: "Da geht man essen, man redet ein bisschen und dann kann man gucken". Bleibt abzuwarten, welcher Mann die Moderatorin am Ende mal wieder abseits der Kameras von sich überzeugen kann.