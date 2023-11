Tanja Szewczenko: Dubai-Eklat! Ihr Traum ist geplatzt wie eine Seifenblase

Für Tanja, ihren Mann und ihre drei Kids Jona, Leo und Luis eine nervliche Belastungsprobe!" Die Klimaanlage ist laut und läuft nicht überall, die Bäder sind alt und bahama-beige", schilderte Tanja den Zustand ihres neuen Zuhauses.

Tag für Tag schuftet sie im Eigenheim, fährt nebenbei ihre Tochter Jona in die deutsche Schule, um am Nachmittag zwischen Schuttbergen das Essen zu kochen. Was für ein Albtraum! Und als wäre das nicht schon genug, müssen alle gemeinsam in einer beengten Übergangsbude nächtigen. Von Schlaf kann kaum die Rede sein. Puh!

So hat sich Tanja ihre Zukunft mit Sicherheit nicht vorgestellt. War der Umzug diesen ganzen Stress überhaupt wert? Für die TV-Lady steht fest: Auf Biegen und Brechen werden sie ihr Familienidyll nicht aufs Spiel setzen. "Funktioniert es nicht, kommen wir vielleicht schnell wieder", klärte sie auf. "Wir lassen geschehen und werden sehen...", so Tanja. Und bis dahin ackert sie unermüdlich weiter für ihren Traum vom Haus in Dubai.