Taylor Swift: Ist dieser Football-Star ihr Neuer?

Kelce hatte die Sängerin während eines Auftritts im Podcast "The Pat McAfee Show" zu dem Spiel eingeladen. Eine Quelle erzählte "People", dass Swift sich nicht von einem vollen Terminkalender davon abhalten ließ und das Angebot annahm. "Sie fand es einfach eine fantastische Art, den Sonntag zu verbringen", so der Insider.

Bereits im Juni hatte Taylor Swifts Liebesleben für Aufsehen gesorgt. Nach rund einem gemeinsamen Monat soll zwischen der Sängerin und The-1975-Musiker Matty Healy alles aus gewesen sein. Das berichteten damals mehrere US-Seiten wie "Page Six" und "TMZ" und beriefen sich dabei jeweils auf Aussagen aus dem nahen Umfeld der beiden. Erstgenannte Seite will auch den Grund für das Liebes-Aus in Erfahrung gebracht haben - demnach war die angebliche Beziehung offenbar nie als etwas Ernstes ausgelegt.