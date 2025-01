Tessa Bergmeier: Dschungel-Geheimnis gelüftet! DAS bekommt der Zuschauer nie zu sehen

12 Stars sind bereit für das Abenteuer ihres Lebens. Maurice Dziwak (26), Lilly Becker (48), Anna-Carina Woitschack (32) und neun andere Stars sind heiß auf die Dschungelkrone. Wer am Ende das Rennen macht? Das wird sich noch zeigen. Was die Kandidaten aber erwartet, weiß eine ganz genau: Tessa Bergmeier (35). Das Model wagte die Reise bereits 2023. Ob sie in diesem Jahr einschalten wird? "Ich bin Mama und ich weiß mit meiner Zeit besseres anzufangen, als Fernsehen zu schauen. Ich bin nicht die typische Fernsehguckerin, aber ich werde da sicher einschalten! Im Dschungel ist ja immer was los – und man sollte schon up to date sein" erklärt sie exklusiv gegenüber "InTouch Online".

Die 12 Stars, die in diesem Jahr um die Krone kämpfen, kennt sie wenig. Hat aber trotzdem eine Einschätzung, wer das Rennen machen könnte! "Yeliz ist schon eine, die mit allen Wassern gewaschen ist. Sie weiß, was sie tut. Ich schätze aber die Chancen von Maurice sehr hoch ein. Persönlich habe ich ihn nicht kennengelernt, aber ich habe gemerkt, dass er sehr beliebt ist. Der wird gut ankommen", so Tessa. Am Ende gönnt sie den Sieg aber vor allem "dem Menschen am meisten, der authentisch ist, Stärke beweist und empathisch ist!"

Ob jemand das Handtuch werfen wird? "Ich denke nicht, dass jemand das Handtuch werfen wird. Eventuell einer der älteren Herrschaften, weil es vielleicht gesundheitlich nicht geht. Aber ich denke, alle ziehen es durch! Die Leute wissen, worauf sie sich einlassen", ist sich die 35-Jährige sicher.