The Masked Singer: Eklat um Gewinner Luca Hänni!

Das Rateteam um Ruth Moschner, Rea Garvey und Daniel Donskoy war sich ziemlich sicher, dass der "DSDS"-Gewinner unter dem Kostüm steckt. Und auch in den sozialen Netzwerken fiel immer wieder sein Name. Der zweitplatzierte Igel sorgte dagegen bis zuletzt für ratlose Gesichter. Als plötzlich Schauspielerin Felicitas Woll unter der Maske hervorkam, staunten die Zuschauer und die Jury nicht schlecht. Ihr Name war kein einziges Mal in den letzten Sendungen gefallen!