"The Masked Singer": Startdatum bekannt! An diesem Tag beginnt die neunte Staffel

Die neunte Staffel von "The Masked Singer" startet am Samstag, 18. November 2023, um 20:15 Uhr live auf ProSieben und Joyn, das kündigte die Show nun offiziell auf ihrem Instagram-Account. Wer in dieser Staffel in der Jury sitzt, wurde allerdings noch nicht verraten. Ebenso wenig gab es Informationen zu den diesjährigen Kostümen. Doch auf eine Sache ist Verlass: Matthias Opdenhövel wird auch die neunte Staffel von "The Masked Singer" moderieren.