"The Power": Fremdgeh-Skandal erschüttert Staffelstart!
Schock im offiziellen Trailer von "The Power": Wer wurde beim Fremdgehen erwischt?
Spannung, Intrigen und geheime Allianzen vorprogrammiert: Der Cast von "The Power" der ersten Staffel.
© Joyn/René Lohse
Passend zum Start des neuen Reality-TV-Fomats "The Power – Wer hat die Macht?", sorgt bereits ein Thema für reichlich Gesprächsstoff. Ein Trailer enthüllt intime Aufnahmen, die sofort Diskussionen in der Trash-TV-Szene entfacht haben. Statt Machtkämpfen und Allianzen steht plötzlich ein anderes Thema im Mittelpunkt: ein Fremdgeh-Skandal mit bekannten Gesichtern.
Emma und Serkan im toten Winkel
Im Trailer ist zu sehen, wie die beiden Teilnehmer Emma Fernlund (24) und Serkan Yavuz (32) einen abgeschiedenen Bereich der Villa aufsuchen. "Mach die Tür zu“", sagt Serkan – und kurz darauf sind über die Mikrofone deutlich Kussgeräusche zu hören. Für viele Fans ist das ein Schock, denn zu diesem Zeitpunkt war Emma noch offiziell mit Umut Tekin (28) liiert.
Riesiger Schock für die Fans
Dass Emma und Serkan in der Show auf Tuchfühlung gehen, sorgt deshalb für jede Menge Kritik. Besonders pikant: Emma und Umut hatten sich selbst bei einem Reality-Format kennengelernt – "Temptation Island VIP". Immer wieder war ihre Beziehung von Streit, Trennungen und Skandalen geprägt. Nun taucht ausgerechnet in einer Show, die von Intrigen und Machtspielen lebt, ein erneutes Liebes-Drama auf, das auch abseits der Villa für Schlagzeilen sorgt.
Trailer sorgt für maximale Aufmerksamkeit
Der Sender Joyn hält sich nicht zurück und veröffentlichte die brisanten Szenen auch auf Instagram. Dort wurde die Sequenz zusätzlich mit Interviewausschnitten von Emma versehen, in denen sie behauptet, sich "an nichts Spannendes erinnern" zu können. Der Account kommentierte ironisch: "Ein kleiner Vorgeschmack auf die kommenden Wochen." Damit macht Joyn klar: Der Skandal wird in der Staffel noch eine große Rolle spielen.
Heftige Reaktionen im Trash-TV-Universum
Die Szene blieb nicht ohne Folgen. Zahlreiche Trash-TV-Größen kommentierten das Video – darunter auch Umut Tekin selbst. Er schrieb: "Wie man noch die Dreistigkeit besitzt und dabei lacht, nachdem man betrügt." Besonders das Lächeln von Emma während der Aufnahmen löste bei vielen Usern Kopfschütteln aus. Emma äußerte sich nach Veröffentlichung der Bilder ebenfalls, während Serkan bislang zu den Vorwürfen schweigt.
Fortsetzung folgt: Wer übersteht die Intrigen der Villa?
Schon jetzt ist klar: "The Power" geht mit einem handfesten Skandal an den Start.
Statt nur Spielregeln und Machtkämpfe zu zeigen, liefert "The Power" schon im Trailer den ersten großen Beziehungsskandal. Mit den brisanten Szenen um Emma Fernlund, Serkan Yavuz und Umut Tekin dürfte der Staffelstart garantiert die Aufmerksamkeit auf sich ziehen.