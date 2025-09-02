"The Power": Fremdgeh-Skandal erschüttert Staffelstart!

Der Sender Joyn hält sich nicht zurück und veröffentlichte die brisanten Szenen auch auf Instagram. Dort wurde die Sequenz zusätzlich mit Interviewausschnitten von Emma versehen, in denen sie behauptet, sich "an nichts Spannendes erinnern" zu können. Der Account kommentierte ironisch: "Ein kleiner Vorgeschmack auf die kommenden Wochen." Damit macht Joyn klar: Der Skandal wird in der Staffel noch eine große Rolle spielen.