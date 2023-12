The Voice of Germany: Ärger nach dem Finale! Thore Schölermann packt aus

Am nächsten Tag meldete sich Thore erneut zu Wort. "Wir haben dieses wunderschöne Finale gestern noch ein bisschen gefeiert mit einer tollen Siegerin. Herzlichen Glückwunsch nochmal an dieser Stelle an Malou und Team Toll. Ihr wart toll!", schwärmte er. Doch dann schlug der Moderator ernstere Töne an. "Ich hatte vorher ja noch gesagt, dass ich was sagen will. Das habe ich aber extra nicht während der Staffel und vor dem Finale gemacht aus einem guten Grund. Jetzt habe ich gerade hunderttausend Mal die letzte Nachricht aufgezeichnet." Doch nach langem Überlegen ist er zu einem Entschluss gekommen: "Ich werde mir und dieser Sendung treu bleiben und werde dieses Fass gar nicht aufmachen." Einen kleinen Seitenhieb kann sich Thore dann aber nicht verkneifen. "Es geht bei uns nicht um irgendwelche Befindlichkeiten vor und hinter der Kamera. Bei uns geht es um die Talente und das wird sich auch nicht ändern."