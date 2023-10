Giovanni Zarrella: Er lässt sich das Gesicht von Bill und Tom Kaulitz tätowieren!

Zum ersten Mal in der Geschichte von "The Voice of Germany" gibt es vier neue Coaches. Seit Kurzem suchen Ronan Keating, Shirin David, Giovanni Zarella sowie Tom und Bill Kaulitz nach den besten Talenten Deutschlands. Die Chemie stimmte sofort. Giovanni hat besonders die Kaulitz-Twins in sein Herz geschlossen. "Es sind zwei liebe, gut erzogene Jungs, die einen großen Entertainmentfaktor mitbringen", schwärmt er im Interview mit Sender ProSieben. In den Pausen quatschen und scherzen die Sitznachbarn die ganze Zeit. Giovanni will sich seine Kollegen sogar auf seiner Haut verewigen lassen...