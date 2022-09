Theresia Fischer: Bestätigt! Ehe-Aus mit ihrem Thomas Behrend

Was genau die Hintergründe für ihre überraschende Trennung sind ließ die "Germany's Next Topmodel"-Beauty nicht durchsickern. Auch ihre Fans sind fassungslos. So schreibt ein Nutzer nur: "Das ist nicht ernst gemeint", woraufhin Theresia Fischer jedoch mit einem traurigen Smiley und den Worten "leider doch" für Gewissheit sorgt. Bleibt abzuwarten, ob sich die beiden in der Zukunft noch einmal näher zu ihrer Trennung äußern.

Auch bei Modelmama Heidi Klum scheint der Haussegen mit Gatte Tom Kaulitz etwas ins Wanken zu kommen. Was Ex Vito Schnabel damit zu tun hat erfährst du im Video: