Theresia Fischer: Nach Ehe-Aus - Sie zeigt ihren 26 Jahre älteren Freund!

Doch auch wenn Theresias neuer Freund wieder um einiges älter als sie ist, habe sie sich dennoch "verjüngt", wie sie im Interview mit RTL sagt. Ihr Ex-Mann Thomas war mit seinen 58 Jahren nämlich ganze 28 älter als das Model. Trotzdem bleibt sich Theresia ihrem Beuteschema treu: Ihr neuer Freund ist aber "nur" 26 Jahre älter.

Auf Instagram postet die 30-Jährige nun ein Foto von sich und ihrem neuen Partner und schreibt dazu: "Was lange brauchte, ist nun endlich vereint". In den Kommentaren häufen sich Glückwünsche an das frischverliebte Paar.