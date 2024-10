Sommerhaus: Auszug gefordert! Kandidat droht mit rechtlichen Schritten

Für Sam Dylan ist klar: Stefans "Ego-Trip" nervt nicht nur die "Sommerhaus"-Bewohner, sondern gefährdet auch die Beziehung mit Theresia. Ihm platzt am nächsten Morgen der Kragen. Er habe damit nichts zu tun, lässt er Stefan wissen. Er wolle nicht immer wieder in das Drama hineingezogen werden. „Ihr habt auch eine moralische Verantwortung. Ihr seid als Paar gekommen“, wettert Stefan. Aber für Stefan steht nur eins fest: Sam habe eine "Paar-Verantwortung" und nach dieser Aktion wäre es eine "moralische Größe, das 'Sommerhaus' zu verlassen". "Dann verlass‘ du es doch", kontert Sam. Für Rafi ist das Fass damit voll. Er flippt komplett aus. "Ich bin nicht auf den Kopf gefallen", schreit er. Nachgeben will keiner.

Nach dem ersten Safety-Spiel steht in der Episode noch eine weitere Challenge an. Dieses Mal müssen jeweils zwei Paare gegeneinander antreten: Theresia und Stefan gegen Alessia Herren und Can, Oliver Sanne und Jill Rock gegen Lorik Bunjaku und Denise Hersing. Anschließend müssen die jeweiligen Gewinner noch einmal gegeneinander antreten, um sich zu saven.