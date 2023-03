Thomas Gottschalk: Aus und vorbei! Sein Leben hat sich drastisch verändert

Erst kürzlich hat der Moderator seine Liebste auf die Malediven entführt. Sonne, Strand und ganz viel Liebe. Jeden Wunsch las der TV-Star seiner Freundin im Paradies von den Augen ab. "Er ist der aufmerksamste und liebste Mann auf der Welt! Ich habe mich noch nie so geliebt gefühlt", schwärmte die 61-Jährige danach. Doch auch im grauen Alltag in Baden-Baden steht für ihn Karinas Wohlbefinden an erster Stelle. Gottschalk geht einkaufen und kümmert sich um den Haushalt.

Ganz anders als früher an der Seite von Noch-Ehefrau Thea. Während er damals keine Party ausließ, hielt sie daheim die Stellung. Mit Karina kommt das gar nicht infrage. Stets taucht Thomas nur mit ihr gemeinsam auf Promi-Events auf. Und sie bestimmt sogar, was an Getränken auf den Tisch kommt. "Wenn ich zum Rotwein greife, sagt sie: 'Schatz!'", gesteht er. Und dieses Wort genügt, damit er die Flasche wieder ungeöffnet auf den Tisch stellt.

Die Liebe verändert, sagt man oft. Die wilde Ehe auch! Aus dem Showtiger ist ein Schoßhündchen geworden!

