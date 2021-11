Thomas Gottschalk: Bittere Klatsche vor "Wetten, dass..?"-Comeback!

Eigentlich sollte auch Markus Söder in die Show kommen. Doch der bayerische Ministerpräsident hat nun abgesagt, wie die "Bild"-Zeitung berichtet. Grund dafür sei die Corona-Situation, welche sich derzeit dramatisch zuspitzt - so liegen die Infektionszahlen auf einem Rekordniveau. Der Politiker hat deshalb wohl andere Sachen zu tun, als in eine Unterhaltungsshow zu kommen. Die Absage bedauert er jedoch sehr - aber dennoch gehen wohl in dieser Lage einfach andere Dinge vor...

