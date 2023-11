Thomas Gottschalk: Enthüllt! DAS sind deine Pläne nach dem "Wetten, dass ...?"-Aus

Für Kult-Moderator Thomas Gottschalk geht mit dem "Wetten, dass ...?"-Aus eine Ära zu Ende. Was der 73-Jährige nach dem Show-Ende macht? Erstmal will er es anscheinend ruhig angehen lassen: "Ich habe noch keine Planung für danach. Aber wir gehen öfter in Urlaub und ich sehe sie dann natürlich auch gerne im Badeanzug. Insofern versuchen wir natürlich, irgendwo da, wo Sonne scheint, zu sein", erklärt er RTL.

Doch ein kleineres Projekt hat der Moderator sogar bereits einen Samstag nach "Wetten, dass ...?" geplant: "Ich verabschiede mich nicht vom Bildschirm, denn ich glaube nach wie vor an die Kraft des Fernsehens", erklärt er der "Bild"-Zeitung. Bei RTL wird Gottschalk einen Rückblick auf "100 Jahre Disney" präsntieren.