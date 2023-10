Thomas Gottschalk: Flucht aus dem Liebesnest

Denn wie es aus seiner Nachbarschaft heißt, war es Gottschalk in der Gegend zu laut und stressig, schreibt die "Freizeitwoche": "Der hat sich hier nicht wohlgefühlt. In dieser Wohnanlage leben viele gut betuchte Leute, die es schon mal krachen lassen. Mit denen hat er sich wohl nicht so gut verstanden", so das Umfeld. Gut möglich, dass dem 73-Jährigen da die Hutschnur geplatzt ist – und er sich mit den Feiernden angelegt hat, die zu laut Party machten. Dass Thomas auch mal deutlich werden kann, wenn ihm etwas nicht passt, ist leicht vorstellbar. Oder war ihm das Umfeld der Superreichen unangenehm? Klar, Gottschalk hat mit seinen TV-Jobs und Werbe-Aufträgen viel Geld verdient. Doch er gab mal zu: "In Baden-Baden bin ich einer von den Jüngeren – allerdings auch einer der Ärmeren!"

Das nagt scheinbar am Stolz des "Wetten, dass ..?"-Moderators...