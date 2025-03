Thomas Gottschalk: Nach herber Kritik! Jetzt meldet sich Sohn Roman

In den vergangenen Wochen stand TV-Legende Thomas Gottschalk (74) immer wieder in der Kritik. Grund dafür waren Aussagen und Verhaltensweisen, die manche Fans als unangemessen empfanden. Wie beispielsweise, als er im vergangenen Jahr in einem "Spiegel"-Interview erklärte, er habe Frauen "rein beruflich angefasst". Doch nun erhält Gottschalk Rückendeckung – aus der eigenen Familie. Sein Sohn Roman Gottschalk verteidigt den ehemaligen "Wetten, dass..?"-Moderator und macht deutlich: Sein Vater sei keinesfalls mit bösen Absichten unterwegs gewesen.