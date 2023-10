Thomas Gottschalk & Karina Mroß: Hochzeit-Hammer! "Lasst uns feiern"

Thomas und Karina zeigen sich immer wieder zusammen in der Öffentlichkeit. So auch jetzt: Der Moderator teilt ein Foto der beiden, das sie als Hochzeitsgäste eines befreundeten Paares zeigt. "Lasst uns feiern. Die Hochzeit meines Freundes findet trotzdem im Freien statt", schrieb der 73-Jährige zu dem Bild. Die Hochzeit wurde in der kalifornischen Kleinstadt Ojai, in der Nähe von Los Angeles, gefeiert.

Wann es bei Thomas Gottschalk und seiner Karina etwas zu feiern geben wird? Das bleibt wohl noch abzuwarten...