Thomas Gottschalk nach "Wetten, dass...?"-Kritik: Das hält er wirklich von Shirin David

Jetzt bezieht Thomas Stellung zu seinen Worten und erklärt, dass er "überhaupt nichts gegen Influencer" habe. "Die Arbeiten hart für ihre Kohle. Die arbeiten da 20 Stunden in ihr Gerät rein.", stellt er klar. Für ihm sei einzig und allein das Wort "Follower einfach negativ besetzt", da er keiner sein wolle, "der followen will", sondern "vorausgehen", so Gottschalk.