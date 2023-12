Thomas Gottschalk: Neue Show mit Thommy! Er kann einfach nicht anders

Eine Ära geht zu Ende. Bei "Wetten, dass..?" wird Thomas Gottschalk nicht mehr auftreten. Zu verstaubt sei die Sendung mit dem "alten weißen Mann", meinen Kritiker in den sozialen Medien. Doch der Moderator hat schon zwei neue Projekte an Land gezogen: "Nach der Show ist vor der Show … Mit mir muss man weiterhin rechnen!", kündigte der 73-Jährige auf Instagram an.

Fans von Shirin David würden Gottschalk nach seinem "Wetten, dass..?"-Auftritt jedoch lieber in Rente schicken! Nicht nur wegen seiner "Boomer"-Sprüche. Wie Barbara Schöneberger ausplauderte, könne sich der TV-Gigant mittlerweile die Namen seiner Gäste überhaupt nicht mehr merken und würde überall Spickzettel drapieren. Ohje!

Doch das hält den TV-Star anscheinend nicht von neuen Projekten ab. "Am Samstag, den 2.12., mit der großen Show zum 100. Geburtstag von Disney und am Samstag darauf mit Barbara und Günther bei 'Denn sie wissen nicht was passiert'" will er weiter durchziehen, wie er auf Instagram schreibt.

Seine Fans halten zu ihrem Idol. Auch die Kommentare unter seinem Post fallen dementsprechend positiv aus: "Super, ich freue mich schon", "bester Moderator Deutschlands" oder "Lebende Legende" lauten das Feedback seiner Follower.