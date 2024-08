Thomas Gottschalk: So glücklich! "Mehr Nachwuchs ist unterwegs!"

Sensation im Hause Gottschalk! Während Thomas Gottschalk (74) offen über seine Beziehung mit seiner Verlobten Karina Mross (62) im Netz spricht und verliebte Fotos teilt, sind Aufnahmen mit dem Rest seiner Familie eine wahre Seltenheit. Umso schöner, dass er nun seit Langem mal wieder private Einblicke in sein Leben als Vollblut-Opa gewährt. Bei einem Ausflug in den Schwarzwald geht der Entertainer voll und ganz in seiner Rolle als selbsternannter "Märchenonkel" auf. Dabei ließ er ganz beiläufig durchsickern: "Mehr Nachwuchs ist unterwegs!"