Til Schweiger: Familien-Drama! Große Sorge um Tochter Luna

Sie strahlt frisch verliebt und möchte ihr Glück mit dem jungen, braun gebrannten Mann an ihrer Seite mit allen teilen: Schauspielerin Luna Schweiger ist jetzt mit einem gewissen Kevin Feucht zusammen. Ein Ex-Amateur-Kicker aus Bayern, der in den USA auf Adel und Society macht… Der Gedanke an so einen künftigen Schwiegersohn dürfte Papa Til gar nicht gefallen!

