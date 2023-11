Til Schweiger: Immer noch Gas am Glas! So kommt er auf keinen grünen Zweig

Vor einigen Monaten wurden dem 59-Jährigen aggressives und tyrannisches Verhalten bei Dreharbeiten vorgeworfen. Das Resultat seines Alkoholkonsums. "Es war eine Katastrophe, für die ich mich heute noch schäme", sagt Til jetzt. Und eine Lehre für ihn: Seit sechs Monaten mache er nun eine Therapie bei einem Psychiater. Er sei allerdings kein Alkoholiker, sondern wolle künftig nur weniger Gas am Glas geben: "Konkret heißt das: Nach zwei Gläsern ist Schluss. Falls ich nach dem zweiten Glas Weißwein noch ein drittes will, dann belohne ich mich mit etwas anderem. Mit Gummibärchen oder Vanilleeis." Ob das funktionieren kann? „Die Lehrmeinung ist nach wie vor, dass bei Alkoholismus ausschließlich ein kompletter Verzicht auf Alkohol hilfreich ist“, so die Hamburger Medizinerin Dr. Katharina Hargas zu "Closer".