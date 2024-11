Jim Carrey: Schon wieder eine Tragödie – Er trauert um seine Schwester

Um ihr Andenken zu ehren, organisieren Familie und Freunde eine Mahnwache am 7. Dezember in St. Catharines. Spenden gehen an Gillian’s Place, ein Schutzhaus für Gewaltopfer. Diese Initiative spiegelt Ritas liebevolle Seele wider, die immer darauf bedacht war, anderen zu helfen – oft auch Fremden. "Bis wir uns wiedersehen", schrieb Alex, "du hattest wirklich die Zeit deines Lebens." Nun kann man Jim Carrey und seiner Familie und allen Angehörigen und Geliebten von Rita alles Gute eine ruhige Zeit ohne Presse zum Trauern wünschen.