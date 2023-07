Til Schweiger: Jetzt spricht Tochter Luna!

Es hagelte heftigste Vorwürfe: Til Schweiger sei ein Tyrann am Set – die Rede ist von Mobbing und Alkoholexzessen bei seinen Filmdrehs. Der Schauspieler und Regisseur selbst schweigt eisern dazu. Zwar zeigte er sich nach Wochen jetzt wieder in der Öffentlichkeit, doch es ist nicht zu übersehen, wie sehr ihn die Anschuldigungen belasten müssen.

Umso mehr flüchtet er sich aktuell in sein privates Umfeld und klammert sich an Menschen, die ihm (noch) zugetan sind. So wie Kollegin Tina Ruland, mit der er gerade einen gemeinsamen Schnappschuss auf Instagram teilte. Als "Lieblings-Schauspielerin" bezeichnet er sie da – und doch ist sie viel mehr als das: Im Gegensatz zu so vielen anderen aus der Filmindustrie hat sie sich nicht von ihm abgewendet. Auch Tochter Luna steht zu ihrem Papa. Wir treffen sie auf der Berlin Fashion Week am Rande einer Thomas-Sabo-Party. Wie es Til geht? Dazu dürfe sie nichts sagen, so die Jung-Schauspielerin zu "Closer". Sie sagt nur: "In wenigen Tagen fliege ich zu ihm nach Mallorca." Dort hat der Schauspieler eine Finca. Und vielleicht kann er sich dort auch wieder sammeln – um sich den Vorwürfen endlich stellen zu können...