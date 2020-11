Nelson Müller: Hat der Sternekoch eine Frau oder Freundin?

Doch bei der vielen Zeit die Nelson Müller aktuell in der Küche verbringt, bleibt leider wenig Raum für eine Frau oder Freundin in seinem Leben. Doch das scheint den charakterstarken Koch ohnehin nicht zu stören: "Ich bin absolut glücklicher Single. Ich esse à la carte! Ich lasse mich ungern verbiegen“, verriet er 2015 gegenüber „OK“. Sollte Nelson Müller seiner Traumfrau bald begegnen, hätte die wohl ohnehin wenig mitzureden bei der Kostüm- bzw. Outfitwahl! Seine eigene Unabhängigkeit ist dem Gourmet auch in einer Beziehung heilig: "Auf keinen Fall würde ich es wollen, dass eine Frau mir die Klamotten rauslegt. Klamotten sind Ausdruck seiner selbst und da würde ich mich nicht verbiegen lassen. Ich zieh mich weitgehend schon selber an. Aber ich hab auch eine Stylistin, die mir dann so ein paar Sachen dazu sagt, auch bei Drehs guckt, dass ich nicht zu sehr ausflippe. Ich bin nämlich eher flippig."