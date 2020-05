Jamie Oliver privat: So lebt der Star-Koch mit Frau und Kindern

In seiner Rolle als Star-Koch hat nicht nur ein goldenes Händchen im Umgang mit Lebensmitteln, sondern auch mehrfach eine soziale Ader bewiesen. Seit seinem ersten Auftritt mit „The Naked Chef“ im Jahr 1999 revolutioniert der Brite mit seinen ungewöhnlichen, teils umstrittenen Ideen die traditionelle Kochszene. Ob eine Gesundheitsreform in britischen Schulkantinen oder die Einführung einer Gesundheitslehre, Kinder und Jugendliche liegen dem sozialen -Koch zweifelsfrei am Herzen. Dabei hat Jamie Oliver als fünffacher Familien-Papa zu Hause mit seiner eigenen Rasselbande eigentlich bereits genug um die Ohren.

Jamie Oliver: So ungewöhnlich sind die Namen seiner Kinder

Seine Leidenschaft fürs Kochen entdeckte Jamie Oliver, der ursprünglich aus dem britischen Clavering nahe Cambridge stammt, bei einer klassischen Hauswirtschaftsausbildung. Einige Jahre stand er gemeinsam mit TV-Kollege im "Neal Street Restaurant" hinter der Küchentheke, bevor er bei seinem zweiten Job im "River Cafe" fürs Fernsehen entdeckt wurde. Zwar musste der Brite 2019 eine Reihe seiner "Jamie's Italian"-Restaurants im Heimatland schließen, doch im Ausland ist er weiterhin tätig. Nebenbei tingelt er mit seinen eigenen Koch-Shows fleißig durch die deutsche TV-Landschaft von und Sixx.

Wenn Jamie Oliver gerade einmal nicht den Kochlöffel schwingt, dann schlüpft er zu Hause mit Vorliebe in die Rolle des Familien-Papas. Gemeinsam mit seiner Frau Juliette „Jools“ Norton kann sich Jamie Oliver bereits über fünf Kinder freuen. Bereits im Alter von 17 Jahren lernte der Nachwuchskoch seine Frau, die als Model arbeitet, kennen und lieben. Noch vor der Geburt ihrer ersten Tochter, gaben sich die beiden im Jahr 2000 das Ja-Wort. Im Londoner Stadtteil Hampstead haben Jamie Oliver und Jools heute ein glückliches Zuhause für ihre fünf Kinder geschaffen.

Die Namensgebung seiner Kinder überließ der TV-Koch dabei vollständig seiner Frau. Was dabei herauskommt, ist wirklich erstaunlich. So können sich die Kinder von Jamie Oliver heute über die einzigartigen Namen Poppy Honey Rosie (2002), Daisy Boo Pamela (2003), Petal Blossom Rainbow (2009), Buddy Bear Maurice (2010) und River Rocket Blue Dallas (August 2016) freuen. Bei ihren Kindern haben Jamie Oliver und seine Frau Jools sich definitiv ausgetobt.

Baby Nummer sechs für Jamie Oliver und Frau Jools?

Insbesondere Sohnemann Buddy Bear kommt sowohl äußerlich als auch vom Wesen ganz nach seinem berühmten Vater. Der brutzelt und brät nämlich mit seinen neun Jahren mit ebenso viel Inbrunst und Leidenschaft wie Jamie Oliver höchstpersönlich. Doch obwohl die Fünf von Kindesbeinen an mit einer bewussten Ernährung aufwachsen, warten doch allerhand Probleme am Esstisch: "Der Kleine will nicht am Tisch sitzen, die Mittleren hantieren mit Messer und Gabel wie Wilde, und meine Teenagertöchter, ach, die haben es wie alle Jugendlichen eh gerade nicht leicht." Tja, auch die Kinder eines Star-Koch wachsen auf wie jeder andere Spross.

Doch wer jetzt denkt fünf Kinder sind im Hause Oliver genug, der täuscht sich gewaltig. Laut der glücklichen Fünffach-Mama ist die Familienplanung noch lange nicht abgeschlossen. So verrät Jools in dem Fitness-Podcast „The Red Room“: „Ich möchte so lange weitermachen, bis ich nicht mehr kann. Ich werde vermutlich aufhören, darüber nachzudenken, wenn ich 47 bin.“ Wenn es also nach Jamie Olivers Frau geht, dann ist bald schon ein sechstes Kind auf dem Weg. Bleibt zu hoffen, dass dieses dann auch noch einen Platz auf den ohnehin schon vollen Fotos der Großfamilie findet.

Jamie Oliver: Ein Herz für Kinder und Jugendliche

Dass er ein Herz aus Gold hat, hat Jamie Oliver mittlerweile mehrfach bewiesen. Nicht nur das Wohlergehen seiner eigenen Kinder, sondern auch der Nachwuchs anderer liegt dem Star-Koch am Herzen. So investierte Jamie Oliver 2002 eine Million Euro in ein Wohltätigkeitsprojekt, welches Restaurants eröffnete, in denen arbeitslose Jugendliche zu professionellen Köchen ausgebildet wurden. Um den Jugendlichen mit der sogenannten „Fifteen Foundation“ eine Zukunftsperspektive zu bieten, nahm er sogar einen Kredit auf sein privates Haus auf.

Auch der Kampf gegen Übergewicht und eine ungesunde Ernährungsweise beim Nachwuchs ist Jamie Oliver bis heute eine echte Herzensangelegenheit. Selbst ernährt der gelernte Gastronom seine Kinder äußerst gesund und bewusst. Im Rahmen von „Jamie Oliver’s Food Revolution“ versucht Jamie Oliver bereits seit 2005 die als ungesund geltenden amerikanischen Schulküchen zu revolutionieren. Zu Hause hat sich sein Einsatz defintiv ausgezahlt! Seine eigenen Kinder lieben Papas gesundes Essen.

