Timon Krause: In diesen TV-Shows hat er schon mitgemacht

Es folgten TV-Auftritte und Interviews in "Dinner Party – Der Late Night Talk" und in "Late Night Berlin". Nach der Veröffentlichung seines ersten Buches "Du bist Mentalist!" 2018, versuchte Timon in "Joko und Klaas gegen ProSieben" in die Gehirne von Joko und Klaas einzudringen. 2020 folgten dann die Bücher "Befreiung" und "Kennen wir uns?", in denen er Ratschläge gibt, wie man Menschen richtig lesen kann. 2021 war er in der ZDF-Wissenssendung "MaiThink X – Die Show" zu sehen und ganz aktuell gab er den Fans bei "DAS!" im NDR exklusive Einblicke in seine Fähigkeiten.

Timon präsentiert seine Kunst derzeit nicht nur auf Instagram und YouTube, sondern startete am 27. Januar 2023 auch sein "Mind Games"-Programm, mit dem er bis 10. August 2023 durch Deutschland touren wird. Jetzt heißt’s für den Mentalisten aber erstmal "Tanzbein schwingen". Im "Let’s Dance"-Podcast verrät er: "Ich hab mal einen Tanzkurs in der Schule gemacht…das ist lange her. 14 oder 13 Jahre glaube ich. Das hat Spaß gemacht, aber die Endresultate waren wahrscheinlich eher fragwürdig."