Timur Ülker: Mysteriöse Dschungel-Ankündigung! "Ich habe auch ein paar Geheimnisse"

In dem GZSZ-Podcast mit Loreen Rahe spricht der 35-Jährige jetzt kurz vor seiner Reise über seine Ängste und verrät, worauf sich die Zuschauer:innen freuen können. Große Angst habe Timur demnach vor dem Essen: "Wer mich kennt, der weiß, ich bin jetzt nicht unbedingt unempfindlich, was Essen angeht", verrät Timur. Seine GZSZ-Kollegen, die bereits im Dschungel waren, gaben ihm den Tipp mit auf den Weg, nicht an dem Essen zu riechen. "Das soll richtig schlimm sein."