Tina Ruland: Eklat vor Dschungelcamp-Einzug!

Dass es in Südafrika wilde Tiere gibt, ist bekannt. Diese Erfahrung musste nun auch Tina Ruland machen. In einer Instagram-Story lässt sie ihre Follower daran teilhaben, wie sie durch ihr Hotelzimmer rennt. Der Grund: Ein Affe hat es sich auf ihrer Terrasse gemütlich gemacht. "Der isst mein ganzes Essen", so die Schauspielerin.