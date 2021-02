Tokio Hotel: Baby-Outing - Gustav Schäfer spricht Klartext

2016 wurde das Leibesglück des Paares mit der Geburt ihrer Tochter gekrönt. Wird die jetzt eine große Schwester?

In einer Fragerunde bei Instagram will ein Fan von dem 32-Jährigen wissen: "Ist deine Frau schwanger?" Seine Antwort: "No!"

Bei Gustav Schäfer und seiner Frau Linda steht also aktuell kein Nachwuchs an. Aber das kann sich ja schon bald ändern....

