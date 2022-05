Tom Cruise: Dieses Detail haben er und Prinz William gemeinsam

Wann genau Tom Cruise seine Liebe zu England entdeckte ist unklar, jedoch, "The Telegraph" zu Folge, "liebt er Royals". Besonders zu Prinz William hat er eine ganz besondere Verbindung. Bei der Premiere seines Filmes "In einem fernen Land" im Juli 1992 traf der Schauspieler Prinz Williams Mutter Prinzessin Diana. Diese nahm ihre beiden Jungs, den Berichten von Darren McGrady, einem Küchenchef, der 10 Jahre lang im Buckingham Palace gearbeitet hat, zu Folge, danach auch einmal mit zu ans Set von "Mission: Impossible", das zum Teil in Großbritannien gedreht wurden. "Wills und Harry liebten die Pyrotechnik." hieß es damals. Später war Tom Cruise ebenfalls Gast bei Dianas Beerdigung im September 1997.

Da scheinen die beiden wohl wirklich schon mehr gemeinsam erlebt zu haben, als man auf den ersten Blick erwartet.

