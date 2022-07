Tom Kaulitz: Bitterer Alkohol-Eklat hinter der Bühne

Wie Tom nämlich nun offenbart, scheinen er und seine "Tokio Hotel"-Mitstreiter sich mittlerweile enorme Sorgen um "Drummer" Gustav zu machen! Vor allem dessen Alkoholkonsum sorgt bei Tom und Co. für mächtig Kopfzerbrechen. So offenbart Tom nun bei "Böhmi bruzelt": "Gustav trinkt eigentlich auf Tour eine halbe Flasche Whisky jeden Tag, also jeden Abend." Autsch! Definitiv ein intimer Einblick hinter die Kulissen! Was Gustav wohl über so viel Offenheit seiner Bandkollegen denkt? Bis jetzt äußerte er sich noch nicht dazu ...