Tom Kaulitz: Drastischer Neuanfang! Er will sein Leben komplett umkrempeln

Damit hätte wohl niemand gerechnet! Ausgerechnet der von der Hollywood-Küche verwöhnte Tom Kaulitz macht eine Kur in den Alpen. Ziel der Übung? Den eigenen Körper von Giftstoffen entschlacken und Ruhe finden - oder wie der 32-Jährige es im Podcast beschreibt: "Alles, was sich so festgesetzt hat im Magen und überall, das ist jetzt einfach alles raus". Dazu ist der Gatte von Heidi Klum, die ihn selbstverständlich in die Berge begleitet hat, natürlich auf Diät. "Man bekommt wenig zu essen und jeden Tag das Gleiche. Man soll sich so monoton wie möglich ernähren", wie der Musiker ausplaudert. Ein Zustand, der ziemlich schnell seinen Erfolg zeigt. "Hab 4 Zentimeter Bauchumfang verloren", verriet der Gitarrist im Gespräch mit seinem Bruder.

Das dürfte auch Ehefrau Heidi Klum gefallen, denn das Model sieht im Alter von 49 immer noch aus wie Mitte 20! Einfach unglaublich! Kein Wunder, dass Tom Kaulitz da mithalten will. Aber um das halten zu können, muss er vielleicht auch in Zukunft auf den ein oder anderen Drink verzichten...