Tom Kaulitz: Peinlicher Vorfall in Paris! "Das tut mir so leid"

Und dann liest er auch noch die Nachricht vor: "Sie hat geschrieben: Da sind wir ja nicht so gut weggekommen in eurem Podcast. Wir sind die zwei Pärchen von Paris. Zu unserer Verteidigung: Wir sind begeisterungsfähig, aber sehr oft in Paris, da wir im Saarland leben und mit dem Zug nur eineinhalb Stunden brauchen. Vor allem waren wir so ruhig wegen euch. Keiner hat sich getraut, etwas zu sagen. Ich bin ein riesiger Tokio Hotel-Fan, war schon auf mehreren Konzerten und als 13-Jährige in Tom verliebt. Ich war aber zu schüchtern, euch anzusprechen für ein Foto."