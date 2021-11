Tom & Bill Kaulitz: Heftige Attacke gegen Thomas Gottschalk!

Gefühlt die ganze TV-Nation war dabei: Am Samstag lief die Neuauflage von "Wetten, dass..?" im ZDF. Knapp 14 Millionen Zuschauer verfolgten die Show mit Thomas Gottschalk - für den Sender war das eine sensationelle Quote und die Konkurrenz wurde regelrecht deklassiert. Shows wie "Das Supertalent" bei RTL oder "The Masked Singer" auf ProSieben hatten gegen die Unterhaltungsshow keine Chance.

