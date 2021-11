Tommi Schmitt & Caro Daur: Erstes Kuss-Foto! Jetzt zeigen sie es allen

Auch die Fans können ihren Augen nicht trauen und sind komplett aus dem Häuschen. So kommentieren sie freudig unter dem Beitrag: "Mein Herz, das erste Bild", "Ach Gott, ihr seid so süß" oder "Most beautiful couple of Germany". Bei so viel Zuspruch könnten die beiden ruhig in Zukunft mehr süßen Pärchen-Content mit der Welt teilen. Vorerst werden solche privaten Einblicke in ihre Beziehung jedoch wahrscheinlich nicht zur Norm werden, dafür genießen die beiden ihre Zweisamkeit viel zu gerne im Privaten.

Wenn das nicht mal ein Geheimrezept für eine gute Beziehung ist. Wer auch gerne ein bisschen mehr Privatsphäre hätte, ist Helene Fischer. Sie und ihr Freund Thomas Seitel stehen seit Beginn ihrer Beziehung im Rampenlicht. Wird ihr jetzt alles zu viel? Mehr dazu im Video: