Tommi Schmitt: Diese schöne Influencerin ist seine Freundin

Während Tommi Schmitt in Köln ein Zuhause gefunden hat, ist Caro Daur in Hamburg heimisch. Umso auffälliger, dass der gebürtige Nordrhein-Westfale zuletzt immer häufiger in der Hansestadt zu Gast war. Laut der App "Jodel" wurden die beiden Internet-Stars wiederholt bei romantischen Spaziergängen und wilden Knutschereien beobachtet.