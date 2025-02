"Too Hot to Handle: Germany": Drama vorprogrammiert! Alle Infos zur Reunion

Netflix setzt weiter auf Trash-TV und versorgt Reality-Fans mit jeder Menge Nachschub. Nach der ersten Staffel von "Love is Blind: Germany" folgt nun auch die neue Ausgabe der deutschen Version von "Too Hot to Handle". Erneut stehen die Kandidat:innen vor der Herausforderung, der körperlichen Versuchung zu widerstehen und stattdessen echte, tiefgründige Bindungen aufzubauen. Doch haben die Couples aus der Show auch nach den Dreharbeiten noch Bestand? Diese Frage wird traditionell in einer Wiedersehensfolge beantwortet – inzwischen ist klar, wann die Reunion zu sehen sein wird.