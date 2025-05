"Schmetterlinge im Bauch" – SIE verdreht ihm jetzt den Kopf!

Beim BILD-Renntag verriet die 30-Jährige ganz offen: "Ich habe mich ausgetobt und meinen Spaß gehabt. Ich bin bereit für etwas Festes." Die intensive gemeinsame Zeit auf Mallorca, unter anderem für den Videodreh zu Calvins Song "Ex on the Beach", war offenbar nicht nur beruflich. "Ich habe Schmetterlinge im Bauch", gesteht Sandra weiter. Ein Detail sorgt zusätzlich für Aufsehen: Calvin und Sandra sollen sich einen „kleinen Fingerschwur“ gegeben haben. Was dahintersteckt, behält sie für sich – doch die Geste spricht für eine besondere Verbindung. Sandra macht klar: "Wir sind in einem Alter, da spielt man nicht mehr rum."