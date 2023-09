Udo Jürgens: Jetzt spricht Sohn John über sein Erbe!

John Jürgens hält alle Erinnerungen an seinen Vater ganz fest! Er vermisst Udo Jürgens schmerzlich, der im Dezember 2014 im Alter von 80 Jahren verstorben ist. Daher kehrt der Sohn des Musikers, der inzwischen selbst als DJ arbeitet, gern an einen Ort zurück, der ihn besonders an seinen Vater erinnert: Das Oktoberfest! "Der Papa ist eigentlich seit seiner Jugend aufs Oktoberfest gegangen, weil als er in Salzburg studiert hat, sind sie hierher gefahren, um seinen Geburtstag zu feiern. Und deswegen war das Tradition. Und die hat er weitergeführt mit uns Kindern", erzählt John Jürgens gegenüber "Brisant" kurz vor der Eröffnung der Wiesn.

Und der Einfluss des Oktoberfestes lässt sich schnell in den Liedern von Udo Jürgens wiederfinden. Kein Wunder also, dass Klassiker wie "Dreh dich, dreh dich, Karussell" und "Die Blumen blühn überall gleich" die Kindheit von John und seinen Geschwistern geprägt haben. Im Interview erzählt er weiter, wie das Erbe seines Vaters ihn noch heute nicht loslässt: "Bei Jenny und mir wecken diese Lieder unheimlich viele Erinnerungen an unsere Kindheit. Zum Teil waren wir ja dabei, wie es entstanden ist. Dann wurde ein Film gedreht, da sind wir mit gelaufen als Statisten. Und wenn wir die Lieder wieder hören, ist man direkt wieder in dieser Zeit drin. Und das ist unheimlich spannend und unheimlich schön."