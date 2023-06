Udo Lindenberg: Zweite Hiobsbotschaft für den kranken Sänger!

Eigentlich ist Udo Lindenberg als coole Socke bekannt. Doch in den Augen Einiger scheint der Sänger nicht nahbar genug zu sein. Blieb der 77-Jährige der Eröffnung seiner Ausstellung etwa gar nicht wegen einer Grippe fern? Unter dem Post zu seiner Ausstellung auf Instagram, wurden nun Stimmen laut, der Musiker würde sich nicht unter Normalsterbliche mischen wollen. Ein Nutzer schreibt in den Kommentaren: "Und anschließen geht's wieder zurück in deine Luxusresidenz, joggst nachts, damit du keine Berührung zum Pöbel hast aber links palavern, alter Mann?"

Auweia, ob Udo wirklich den Kontakt zu seinen Fans meiden will, ist fraglich. Immerhin kündigte er nach Bekanntgabe seiner Abwesenheit bei der Ausstellungs-Eröffnung an, dass er diese auf jeden Fall noch besuchen werde: "Dann komm ich die Tage, wenn ich wieder fit bin" versicherte er. Damit ist diese harte Unterstellung wohl hinfällig.

Auch interessant:

Wie Udo ist auch Johannes Oerding begeisterter Hut-Träger. Wie er ohne aussieht, erfährst du im Video: