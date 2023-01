Valentina Pahde: Dieser Promi hat es ihr angetan!

Es handelt sich um Moderatorin Barbara Schöneberger: "Ich habe sie bei 'Verstehen Sie Spaß?' kennengelernt und die war so süß und so lieb und so witzig", schwärmt Valentina. Und auch privat finde sie die TV-Moderatorin "sau witzig", weswegen sie verrät: "Mit der würde ich gerne mal was trinken gehen."

Das Alter der GZSZ-Rollen entspricht nicht immer dem wahren Alter der Schauspieler und Schauspielerinnen. Seht im Video, wie alt die GZSZ-Stars wirklich sind.