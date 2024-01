Vanessa Mai: Herbe Beichte! "Bei mir geht alles den Bach runter"

Sie hat alles versucht, um ganz groß rauszukommen. Vanessa Mai (31) drehte sexy Musikvideos, trat in TV-Shows und auf Festivals auf. Doch es ist ruhig um sie geworden. Jetzt macht sie in ihrem Podcast ein trauriges Geständnis, das aufhorchen lässt: "Bei mir geht alles den Bach runter. Mir ist alles scheißegal." Hat der Schlagerstar den Glauben an sich selbst verloren?