Vanessa Mai: Süße Geburtstagsgrüße an ihren Mann

Sängerin Vanessa Mai hat zum Geburtstag ihres Mannes Andreas Ferber ihren ganz persönlichen Romy-Schneider-Moment mit ihren Fans auf Instagram geteilt. Auf der sozialen Plattform postete sie ein Schwarz-Weiß-Foto, das an eine berühmte, erotisch aufgeladene Szene aus dem Film "Der Swimmingpool" von 1969 erinnert. Darin spielen Romy Schneider (1938-1982) und ihr Ex-Partner Alain Delon ein Paar, das während seines Sommerurlaubs in Saint-Tropez in einen Mordfall verwickelt wird.