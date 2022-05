Vanessa Mai: Jetzt lässt sie die Bombe platzen!

Was für eine Jubel-Nachricht! Andreas Ferber und Vanessa Mai sind schon ganze 10 Jahren zusammen und scheinbar noch genau so sehr verliebt wie am Anfang ihrer Beziehung. Ein wunderbarer Anlass, das gemeinsame Eheversprechen erneuern zu lassen.

Schöner hätte der Start in ein neues Lebensjahr für die Sängerin nicht laufen können. Gratulation, liebe Vanessa!