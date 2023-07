Vanessa Mai & Eros Ramazzotti: Süße Enthüllung! Jetzt kommt alles raus

Die zarten Bande knüpfte das ungleiche Paar via Instagram. Dort folgt der Pop-Star der offiziellen Seite ihrer Band "Wolkenfrei", mit der sie gerade ein fulminantes Comeback feierte. Und nicht nur das! Auf einen Beitrag reagiert er öffentlich sogar mit zwei klatschenden Emojis und einem Mikrofon. "Sogar er findet 'Wolkenfrei' gut", begeistert sie sich.

Was steckt bloß hinter Eros Sympathien? Hat sich der Italo-Barde bloß als Fan geoutet und Vanessa springt total darauf an? Oder hat er vielleicht ein Auge auf die hübsche Sängerin geworfen? Schließlich soll es mit seiner 25 Jahre jüngeren Freundin Dalila Gelsomino nach kurzer Liebe schon wieder kriseln. Oder sucht der 59-Jährige, der gerade zum ersten Mal Opa geworden ist, einfach die Bestätigung einer weiteren jungen Frau? Auch interessant ist, was Vanessas Mann und Manager Andreas Ferber (39) zu der Schwärmerei sagt …